За броски с ножом на двух полицейских трижды судимый прикамец получил два года

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Вторник 31 января 2017 года
Июльские «подвиги» трижды судимого за насильственный грабеж жителя Прикамья рассматривал в декабре 2016 года суд города Александровск Пермского края.
Как следует из материалов уголовного дела, рецидивист-романтик дважды залазил в квартиру к даме сердца через форточку, несмотря на протесты женщины. А когда выпроводить его пришли полицейские, пьяный гражданин предстал перед ними с хлеборезом в руке и начал кидаться на правоохранителей.
По свидетельству капитана-участкового и старшины из ДПС, злоумышленник дважды нападал на каждого из них, всякий раз пытаясь нанести ножом по три колющих удара подряд. Но блюстители порядка сумели вовремя среагировать и увернуться от всех двенадцати, а затем скрутили мужчину и задержали.
Но поскольку ранить никого из группы немедленного реагирования обвиняемому не удалось, судья ограничилась наказанием в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суммарно: за угрозу применения оружия против полицейских и два эпизода незаконного проникновения в чужой дом.Читайте также >>>
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