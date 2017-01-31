За броски с ножом на двух полицейских трижды судимый прикамец получил два года

Июльские «подвиги» трижды судимого за насильственный грабеж жителя Прикамья рассматривал в декабре 2016 года суд города Александровск Пермского края.

Как следует из материалов уголовного дела, рецидивист-романтик дважды залазил в квартиру к даме сердца через форточку, несмотря на протесты женщины. А когда выпроводить его пришли полицейские, пьяный гражданин предстал перед ними с хлеборезом в руке и начал кидаться на правоохранителей.

По свидетельству капитана-участкового и старшины из ДПС, злоумышленник дважды нападал на каждого из них, всякий раз пытаясь нанести ножом по три колющих удара подряд. Но блюстители порядка сумели вовремя среагировать и увернуться от всех двенадцати, а затем скрутили мужчину и задержали.

Но поскольку ранить никого из группы немедленного реагирования обвиняемому не удалось, судья ограничилась наказанием в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суммарно: за угрозу применения оружия против полицейских и два эпизода незаконного проникновения в чужой дом.