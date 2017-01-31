Среднеазиат вручил чекисту взятку у Театра-Театра

Дело грузчика-взяткодателя рассматривалось в декабре 2016 года в одном из судебных участков Ленинского района Перми.

Как следует из материалов процесса, мужчина из Средней Азии, неофициально трудившийся грузчиком и приторговывавший в розницу, попался на нарушениях в ходе оперативно-профилактического мероприятия УФСБ по Пермскому краю. А чтобы материалы об этом не ушли в миграционную службу и органы следствия, предложил одному из чекистов взятку в размере 3000 рублей.

Доложив об этом руководству, старший оперуполномоченный получил добро на дальнейшую игру с гостем из СНГ и по телефону договорился с ним о встрече у драмтеатра. В назначенное время, около 20:30, рандеву неподалеку от обители Мельпомены состоялось, и оба мужчины пошли к Театру-Театру. Уже по дороге южанин достал из кармана шорт две 1000-рублевые купюры.

В результате, вечер закончился для взяткодателя как раз тем, чего он хотел избежать: задержанием, - правда, не за нарушение правил торговли, а по коррупционной статье. На суде ему пришлось каяться, просить о снисхождении, и с учетом наличия у мужчины несовершеннолетних детей, его только оштрафовали. На 15 тысяч рублей.