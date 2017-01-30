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Пермская краевая газета

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Понедельник 30 января 2017 года

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Без спичек и зажигалки поджег дом врага работник инновационной компании

16:18  30.01.17 Ну и ну!

Водителя пермского ООО «Центр ИТ», что расшифровывается как «Инженерно-технический центр инновационных технологий», судили 10 января 2017 года в райцентре Ильинский.

Как следует из материалов дела, работа в интеллектуально продвинутой фирме не прошла для уроженца Коми округа даром. Решив спалить дом человека, к которому воспылал неприязнью, он даже в пьяном состоянии действовал крайне креативно.

Забравшись на веранду к будущему потерпевшему, шофер включил в сеть найденную там электроплитку, а на спираль поставил металлическую тарелку. И когда та раскалилась, положил внутрь хозяйские бумагу и тряпку. Вскоре те вспыхнули, и тогда поджигатель сбросил их на деревянный пол, отчего затем должны были загореться сразу два соединенных общим переходом строения.

К счастью, довести преступный замысел до задуманного финала не удалось: действия злоумышленника заметили жильцы, вмешались и всё своевременно потушили. Но, как заявил в суде владелец дома, огонь мог уничтожить его собственность стоимостью около 300 тысяч рублей.

Впрочем, суд учел отсутствие у обвиняемого проблем с законом ранее, наличие малолетнего ребенка и ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств. Поэтому приговорили ильинского герострата лишь к полутора годам условно.

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