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Пермская краевая газета

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Понедельник 30 января 2017 года

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Из-за опасных американских червей на карантин закрыто 8 деревень под Чайковским

15:15  30.01.17 Бизнес

На 106 гектарах земель Ваньковского сельского поселения Чайковского района Пермского края объявлен карантин.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе прикамского управления Россельхознадзора, в Ваньках и семи деревнях, его окружающих, установлены карантинные фитосанитарные зона и режим. Кроме того, подготовлена программа локализации очага распространения и ликвидации популяции опасного сельскохозяйственного вредителя - золотистой картофельной нематоды.

Выявлены желтые червяки еще в 2016 году - при контрольном обследовании земель местного ООО «Куйбышева». Globodera rostochiensis - это вид круглых червей, паразитирующих на корнях пасленовых, прежде всего, картофеля и томатов. Вредитель попал в Европу в 1913 году вместе с картошкой из Южной Америки.

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