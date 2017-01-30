Из-за опасных американских червей на карантин закрыто 8 деревень под Чайковским

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Понедельник 30 января 2017 года
На 106 гектарах земель Ваньковского сельского поселения Чайковского района Пермского края объявлен карантин.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе прикамского управления Россельхознадзора, в Ваньках и семи деревнях, его окружающих, установлены карантинные фитосанитарные зона и режим. Кроме того, подготовлена программа локализации очага распространения и ликвидации популяции опасного сельскохозяйственного вредителя - золотистой картофельной нематоды.
Выявлены желтые червяки еще в 2016 году - при контрольном обследовании земель местного ООО «Куйбышева». Globodera rostochiensis - это вид круглых червей, паразитирующих на корнях пасленовых, прежде всего, картофеля и томатов. Вредитель попал в Европу в 1913 году вместе с картошкой из Южной Америки.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц