Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 30 января 2017 года

встречай юбилей +100

В феврале цены на электричку в пределах Перми упадут до 20 рублей

14:25  30.01.17 Бизнес

Акцию «Равняем цены!» объявила Пермская пригородная компания.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ОАО ППК, с 1 по 28 февраля по тарифу «Агломерация Пермь» объявлено снижение на 35%. Таким образом, проезд в электричке на перегонах от Курьи до Голованово и от Перми II до остановочного пункта 1147 км будет стоить весь месяц 20 рублей.

Снижение цен коснется более 90 тысяч пассажиров и 57 пригородных поездов. Таким образом, проехать по краевому центру на ж/д-транспорте можно будет за те же деньги, что и на автобусах, трамваях и троллейбусах.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация