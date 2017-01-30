В феврале цены на электричку в пределах Перми упадут до 20 рублей

Акцию «Равняем цены!» объявила Пермская пригородная компания.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ОАО ППК, с 1 по 28 февраля по тарифу «Агломерация Пермь» объявлено снижение на 35%. Таким образом, проезд в электричке на перегонах от Курьи до Голованово и от Перми II до остановочного пункта 1147 км будет стоить весь месяц 20 рублей.

Снижение цен коснется более 90 тысяч пассажиров и 57 пригородных поездов. Таким образом, проехать по краевому центру на ж/д-транспорте можно будет за те же деньги, что и на автобусах, трамваях и троллейбусах.