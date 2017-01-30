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Пермская краевая газета

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Пермячка, победившая в марафоне по Сахаре, штурмует высоты небоскребов в Эмиратах

13:24  30.01.17 Спорт

Прошлогодний победитель престижного марафона по пустыне Сахара des Sables пермячка Наталья Седых покоряет небоскребы на экстрим-состязаниях в  Объединенных Арабских Эмиратах.

Знаменитая пермская бегунья на длинные дистанции Наталья Седых приняла участие в соревнованиях в дисциплине TOWERRUN – беге в высоту по лестнице небоскреба, проходящих в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубаи наша спортсменка второй из женщин добралась до 64 этажа небоскреба Almas Tower, а в следующем забеге на высотку в Абу-Даби стала седьмой среди элитных бегуний планеты.

Наталья уже второй год участвует в подобных соревнованиях. В прошлом сезоне она также была второй на Almas Tower, а затем победила на соседнем 42-этажном небоскребе, установив рекорд трассы.

«Тогда для меня подобные развлечения были этапами подготовки к марафону. Сейчас - скорее вынужденная альтернатива. Травма ахилла временно не позволяет развивать скорость по шоссе, поэтому пока гоняю себя по ступенькам», - рассказала корреспонденту «Звезды» Наталья Седых.

Материал о прославленной спортсменке читайте в одном из ближайших номеров краевой газеты «Звезда».

Максим ШАРДАКОВ

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