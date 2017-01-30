Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 30 января 2017 года

встречай юбилей +100

За подделку протокола подрядчики лишились 800 тысяч рублей

11:41  30.01.17 Коррупция

Супруги-совладельцы Г. пермской фирмы с улицы Иркутская, чьей основной деятельностью заявлена уборка территории и восстановление ее после загрязнения, сами вляпались в нечистую историю и поплатились за это потерей 800 тысяч рублей.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального УФССП, ранее в компании было три соучредителя, но некто Ш. решил выйти из бизнеса и пожелал получить свою часть имущества, соответствующую доле в уставном капитале. На 2014 год это было 522500 рублей.

Впрочем, заявление о выходе из состава участников общества с ограниченной ответственностью Ш. написал еще в 2013-м, а Г., чтобы не отдавать ему полмиллиона, сделали ход конем: соорудили протокол, что соучредитель перестал им быть еще в мае 2011-го.

Причиной тому, видимо, стал кризис: дела фирмы с 2013-го пошли из рук вон плохо, и последний ее господряд, по данным ресурса «Контур-Фокус», состоялся еще четыре года назад - по поставке бинтов и шприцов в Бардымскую больницу на 266 тысяч рублей.

Тем не менее, Ш. подал на экс-компаньонов в суд и выиграл. По итогам процессов, с Г. не только взысканы те самые полмиллиона, но за мошенничество супруги еще и оштрафованы на 300 тысяч рублей. Вот только платить семейка не торопилась.

И лишь после того, как приставы провели с гражданами разъяснительную работу и нарисовали картину замены штрафа реальным сроком в колонии, должники нашли необходимые деньги и рассчитались по исполнительному производству в течение суток.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация