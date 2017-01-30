За подделку протокола подрядчики лишились 800 тысяч рублей

Супруги-совладельцы Г. пермской фирмы с улицы Иркутская, чьей основной деятельностью заявлена уборка территории и восстановление ее после загрязнения, сами вляпались в нечистую историю и поплатились за это потерей 800 тысяч рублей.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального УФССП, ранее в компании было три соучредителя, но некто Ш. решил выйти из бизнеса и пожелал получить свою часть имущества, соответствующую доле в уставном капитале. На 2014 год это было 522500 рублей.

Впрочем, заявление о выходе из состава участников общества с ограниченной ответственностью Ш. написал еще в 2013-м, а Г., чтобы не отдавать ему полмиллиона, сделали ход конем: соорудили протокол, что соучредитель перестал им быть еще в мае 2011-го.

Причиной тому, видимо, стал кризис: дела фирмы с 2013-го пошли из рук вон плохо, и последний ее господряд, по данным ресурса «Контур-Фокус», состоялся еще четыре года назад - по поставке бинтов и шприцов в Бардымскую больницу на 266 тысяч рублей.

Тем не менее, Ш. подал на экс-компаньонов в суд и выиграл. По итогам процессов, с Г. не только взысканы те самые полмиллиона, но за мошенничество супруги еще и оштрафованы на 300 тысяч рублей. Вот только платить семейка не торопилась.

И лишь после того, как приставы провели с гражданами разъяснительную работу и нарисовали картину замены штрафа реальным сроком в колонии, должники нашли необходимые деньги и рассчитались по исполнительному производству в течение суток.