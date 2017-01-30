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Пермская краевая газета

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Это`О не будет играть за «Амкар» - он с пермяками пообедал

22:35  29.01.17 Спорт

Легендарный камерунский форвард Самуэль Это`О взбудоражил мировую прессу, сфотографировавшись в именной футболке пермского «Амкара».

Снимок, на котором Это`О со своей знаменитой улыбкой до ушей позирует в футболке «Амкара» под №36 в компании главного тренера Гаджи Гаджиева и исполнительного директора клуба Дениса Маслова, понаделала много шума на футбольной кухне планеты. Ведь такие фотографии традиционно появляются только в одном случае, когда игрок подписывает контракт с новым клубом.

Подлили масла в огонь и сотрудники пресс-службы «Амкара», которые, проявив завидную выдержку, долго не комментировали сенсационное фото: «Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже».

Однако некоторые авторитетные СМИ до этого самого «позже» не дотерпели. Британские «Daily Mail» и «The Sun», португальский «Record», бразильский журнал «Zero Hora» поспешили сообщить своим читателям, что Это`О в самое ближайшее время станет игроком пермского «Амкара» и даже вроде бы уже поставил подпись под предварительным соглашением.

Несомненно, камерунец здорово помог бы пермякам. Но, как ни хотелось, мы в отличие от западных коллег, не поверили, что олимпийский чемпион, звезда «Барселоны» и «Челси» вот так запросто променяет сытую жизнь в курортном местечке на суровый футбольный климат Прикамья.

Самуэль вполне успешно играет за турецкий «Антальяспор», зарабатывает там приличные деньги, и в Пермь обещает приехать только в одном случае - если его и наша команды пробьются в Лигу Европы, и жребий сведет их вместе на футбольном поле.

А нашумевшая фотография сделана на память для пермских любителей футбола. Дело в том, что Самуэль Это`О с большим уважением относится к Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, с которым он знаком по совместной работе в махачкалинском «Анжи».

Поэтому не мог не принять его предложение прийти познакомиться и пообедать с игроками «Амкара», находящимися на тренировочном сборе в Турции.

Пермяки в свою очередь, в знак уважения к большим заслугам камерунца, преподнесли ему отличный подарок - футболку нашего клуба с 36-м номером. Ведь совсем скоро звезде мирового футбола исполнится 36 лет.

Максим ШАРДАКОВ

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