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Пермская краевая газета

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Скрыться от ДПС пьяному рецидивисту помешал столб

15:22  29.01.17 ДТП

Увидев на ночной обочине инспектора ДПС, подающего жезлом сигнал остановиться, подвыпивший кудымкарский водитель решил, что сдаваться не стоит, тем более если ты на условном семилетнем сроке лишения свободы.

А если еще учесть, что совсем недавно мужчина отсидел десять суток ареста за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, очередные проблемы с законом были бы обеспечены всерьез и надолго.

В общем, автомобилист лишь прибавил газу, но машина из-за этого потеряла управление, вильнула и врезалась в опору линии электропередач. Народу в 01:35 ночи на улицах было немного, поэтому никто под колеса не попал.

Сам пьяный лихач, еще не отбывший 7 лет за разбой с незаконным проникновением в жилище, отделался ушибами. А в декабре 2016-го за этот наезд на фонарный столб его судили, но почему-то очень по-доброму.

Вероятно, судья впечатлилась положительными характеристиками рецидивиста и беременностью его супруги вторым ребенком, и все же 400 часов обязательных работ - это мягко. Правда, прав на 2 года его лишили.

Фото из архива

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