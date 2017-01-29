Скрыться от ДПС пьяному рецидивисту помешал столб

Увидев на ночной обочине инспектора ДПС, подающего жезлом сигнал остановиться, подвыпивший кудымкарский водитель решил, что сдаваться не стоит, тем более если ты на условном семилетнем сроке лишения свободы.

А если еще учесть, что совсем недавно мужчина отсидел десять суток ареста за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, очередные проблемы с законом были бы обеспечены всерьез и надолго.

В общем, автомобилист лишь прибавил газу, но машина из-за этого потеряла управление, вильнула и врезалась в опору линии электропередач. Народу в 01:35 ночи на улицах было немного, поэтому никто под колеса не попал.

Сам пьяный лихач, еще не отбывший 7 лет за разбой с незаконным проникновением в жилище, отделался ушибами. А в декабре 2016-го за этот наезд на фонарный столб его судили, но почему-то очень по-доброму.

Вероятно, судья впечатлилась положительными характеристиками рецидивиста и беременностью его супруги вторым ребенком, и все же 400 часов обязательных работ - это мягко. Правда, прав на 2 года его лишили.

Фото из архива