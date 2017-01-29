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Пермская краевая газета

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Обуянный азартом браконьер за убийство 7-месячной лосихи отделался возмещением ущерба

22:57  28.01.17 Экология

Дело о незаконной охоте слушалось 9 января 2017 года в одном из судебных участков Пермского района. В нарушении закона обвинялся мужчина, без разрешения на добычу и без путевки на отстрел убивший лося-сеголетка - самку 7 месяцев от роду.

Из материалов уголовного процесса следует, что акт браконьерства был совершен на территории охотхозяйства «Пальниковское», расположенного к югу от Перми. Согласно показаниям подсудимого, находясь в 5-7 км от свалки ЗАТО «Звездный», он увидел животное и не смог удержаться от выстрела.

Якобы охваченный внезапно возникшим охотничьим азартом, мужчина с 50 метров всадил в теленка две пули и убил на месте. Чем, как подсчитало гособвинение, причинил природным ресурсам ущерб размером в 200 тысяч рублей. Но впоследствии всю сумму стрелок в бюджет заплатил.

На этом основании, а также раскаиваясь и сокрушаясь по поводу проявленного малодушия, браконьер и его адвокат ходатайствовали об освобождении от уголовной ответственности. И хотя прокурор был против поблажек убийце семимесячных, мировой судья просьбу удовлетворила.

Правда, ружье и патронташ, использовавшиеся при незаконном отстреле лосихи, решением пермской районной Фемиды конфискованы, но вторая двустволка была экс-подсудимому возвращена. Звучало ли при этом напутствие «Счастливой охоты!» - история умалчивает.

На фото ebftour.ru: лоси в возрасте семи месяцев

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