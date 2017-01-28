Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 28 января 2017 года

встречай юбилей +100

Соликамская епархия навечно получила терновый шип из венца Христа и часть его туники

14:25  28.01.17 Культура

Событием всероссийского масштаба считают в Соликамской епархии Пермской митрополии Русской православной церкви обретение Соликамском для вечного хранения двух христианских реликвий: шипа из тернового венца Иисуса Христа и части его туники.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе епархии, они были переданы Высокопреосвященнейшему Зосиме, архиепископу Соликамскому и Чусовскому, 23 января 2017 года. Напомним, сам венец хранится в столице Франции в Соборе Парижской Богоматери.

«В ожидании прибытия святынь в Соликамскую епархию будем всемерно благодарить Бога за оказанную нам милость, ведь до сегодняшнего дня на территории России части тернового венца и туники Спасителя были только «проездом», - сообщили в епархии.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация