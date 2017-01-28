Соликамская епархия навечно получила терновый шип из венца Христа и часть его туники

Событием всероссийского масштаба считают в Соликамской епархии Пермской митрополии Русской православной церкви обретение Соликамском для вечного хранения двух христианских реликвий: шипа из тернового венца Иисуса Христа и части его туники.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе епархии, они были переданы Высокопреосвященнейшему Зосиме, архиепископу Соликамскому и Чусовскому, 23 января 2017 года. Напомним, сам венец хранится в столице Франции в Соборе Парижской Богоматери.

«В ожидании прибытия святынь в Соликамскую епархию будем всемерно благодарить Бога за оказанную нам милость, ведь до сегодняшнего дня на территории России части тернового венца и туники Спасителя были только «проездом», - сообщили в епархии.