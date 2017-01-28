Побег трёх подростков к бабушке в Чусовой сорвала полиция

Троих беглецов из детского дома, сутки находившихся в розыске, задержали вечером 26 января 2017-го сотрудники Пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе подразделения, первоначально подростки были доставлены в дежурную часть, поскольку около 20:00 находились на перроне Горнозаводского направления Перми II без сопровождения взрослых.

А уже затем выяснилось, что мальчики - 14-летний и два 13-летних - сбежали из своих детских домов и объявлены в розыск. Но на вокзале они крутились с благой целью - хотели уехать к бабушке одного из них в Чусовой.

Теперь из-за бдительности полицейских поездка сорвалась, а молодые люди возвращены в места проживания. Надо, впрочем, отметить, что последняя электричка до Чусовской идет в 19:33, и в восемь вечера она уже ушла.