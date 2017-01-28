Кунгуряка, устроившего дома резню, приговорили к Банной Горе

Житель Кунгура, совершивший общественно-опасное деяние, квалифицируемое как умышленное причинение вреда здоровью, оказался невменяемым, поэтому 11 января слушалось дело о применении принудительных мер медицинского характера.

Как следует из опубликованных материалов, мужчина проживал вместе с опекуном - родной сестрой, ее мужем и их детьми, являясь при этом инвалидом 2 группы именно по психическому заболеванию: непрерывно текущей параноидной шизофрении.

А в роковой день младший трехлетний племянник больного по ошибке съел его таблетку, сильно отравился и был госпитализирован, после чего шизофреник и напал на зятя, причем с ножом. Не исключено, что муж сестры сам дал к этому повод.

Достаточно просто представить, что обеспокоенный за судьбу маленького сына отец семейства мог - вполне мог - разговаривать с неадекватным родственником провоцирующе-резко. Хотя информация о таких нюансах в вердикте суда отсутствует.

Но как бы то ни было, спустя часы после отбытия «скорой» с отравившимся мальчиком его невменяемый дядя подошел к родственнику со словами: «А вот он - ножичек», - и нанес тому не менее трех колото-резаных ран по рукам, ногам и телу.

Вред был причинен легкий, поскольку раненый излечился менее, чем через 21 сутки. А наносившего удары прибывшие санитары увезли в Пермь на Банную Гору. Суду оставалось лишь признать необходимость принудительного лечения.