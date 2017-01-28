Пьяный пермяк приделал ноги паре дорогих ботинок из «Столицы»

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Суббота 28 января 2017 года
Был пойман на краже обуви из магазина «Спортмастер» в пермском ТРК «Столица» житель Индустриального района краевого центра - работающий, женатый, отец малолетнего ребенка, ранее с законом проблем не имевший.
Как следует из материалов дела, рассматривавшегося в одном из судебных участков города 10 января 2017 года, в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии и попробовал зайти в торговую точку в своих старых сапогах, а выйти - в новых чужих кроссовках.
Для этого он взял с открытой витрины мужские ботинки Hurricane THC II Mid GTX, сел их примерять, после чего переобулся полностью, а собственные «скороходы» упаковал в магазинную фирменную коробку.
Правда, с охраной торгово-развлекательного комплекса «Столица» этот фокус не прошел, и гражданина задержали. Суд же учел все обстоятельства и выписал мужчине штраф в 10 тысяч рублей.Читайте также >>>
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