Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 28 января 2017 года

встречай юбилей +100

Разорявшего могилы куединца наказали обязательными работами

21:56  27.01.17 Правопорядок

К наказанию в виде 250 часов обязательных работ приговорен 27 декабря житель поселка Куеда, разорявший на местном кладбище могилы.

Как следует из материалов уголовного процесса, поймали куединского вандала после того, как в течение трех дней он осквернил три погребения. Причем действовал однотипно: руками опрокидывал памятник или сбрасывал могильную плиту, после чего вырывал металлические стержни оградки.

На суде обвиняемый покаялся, предъявил квитанции об оплате услуг по восстановлению могил и о возмещении ущерба потерпевшим родственникам покойных, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств. Куединская Фемида просьбу учла.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация