Разорявшего могилы куединца наказали обязательными работами

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Суббота 28 января 2017 года
К наказанию в виде 250 часов обязательных работ приговорен 27 декабря житель поселка Куеда, разорявший на местном кладбище могилы.
Как следует из материалов уголовного процесса, поймали куединского вандала после того, как в течение трех дней он осквернил три погребения. Причем действовал однотипно: руками опрокидывал памятник или сбрасывал могильную плиту, после чего вырывал металлические стержни оградки.
На суде обвиняемый покаялся, предъявил квитанции об оплате услуг по восстановлению могил и о возмещении ущерба потерпевшим родственникам покойных, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств. Куединская Фемида просьбу учла.Читайте также >>>
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