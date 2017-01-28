Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 28 января 2017 года

встречай юбилей +100

Грабитель недооценил даму: она не отпускала сумочку, даже упав, - но не выдержала ручка

21:36  27.01.17 Ну и ну!

Дело об ограблении смелой пермской пенсионерки с боевой фамилией, обозначающей военнослужащего допетровской Руси, рассматривалось недавно в одном из районных судов Перми.

Как следует из материалов уголовного процесса, пожилая женщина не спасовала перед преступником и держалась до последнего. Утром она шла по улице мимо некоей гимназии, но неожиданно к женщине приблизился молодой мужчина и резко дернул за сумку.

И не тут-то было: пенсионерка свою ношу не отпустила. Тогда вор рванул несколько раз повторно, но гражданка не сдавалась и лишь упала на колено. После следующего мощного рывка она рухнула на землю всем телом и все равно удержала вещь.

Злоумышленнику бы бросить попытки и бежать, пока не задержали, вот только он так опешил от происходящего, что просто тупо поволок жертву нападения по асфальту. А она все еще цеплялась, пока не подвела сумкина ручка - лопнула.

Какие ценности были у женщины в отнятом ридикюле? Косметичка, очки, ножницы, две шариковые ручки, два кошелька, пенсионное удостоверение, четыре дисконтные карты, три банковские карты с нулевым балансом и деньги - 300 рублей.

Но даже с этим мизером скрыться преступнику была не судьба: видевший всё прохожий сумел догнать грабителя, сбить с ног и скрутить до приезда полиции. В декабре 2016-го урку приговорили к двум годам колонии строгого режима.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация