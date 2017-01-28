Грабитель недооценил даму: она не отпускала сумочку, даже упав, - но не выдержала ручка

Дело об ограблении смелой пермской пенсионерки с боевой фамилией, обозначающей военнослужащего допетровской Руси, рассматривалось недавно в одном из районных судов Перми.

Как следует из материалов уголовного процесса, пожилая женщина не спасовала перед преступником и держалась до последнего. Утром она шла по улице мимо некоей гимназии, но неожиданно к женщине приблизился молодой мужчина и резко дернул за сумку.

И не тут-то было: пенсионерка свою ношу не отпустила. Тогда вор рванул несколько раз повторно, но гражданка не сдавалась и лишь упала на колено. После следующего мощного рывка она рухнула на землю всем телом и все равно удержала вещь.

Злоумышленнику бы бросить попытки и бежать, пока не задержали, вот только он так опешил от происходящего, что просто тупо поволок жертву нападения по асфальту. А она все еще цеплялась, пока не подвела сумкина ручка - лопнула.

Какие ценности были у женщины в отнятом ридикюле? Косметичка, очки, ножницы, две шариковые ручки, два кошелька, пенсионное удостоверение, четыре дисконтные карты, три банковские карты с нулевым балансом и деньги - 300 рублей.

Но даже с этим мизером скрыться преступнику была не судьба: видевший всё прохожий сумел догнать грабителя, сбить с ног и скрутить до приезда полиции. В декабре 2016-го урку приговорили к двум годам колонии строгого режима.