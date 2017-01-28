Прокуратура обнаружила в пермском военкомате привилегированных призывников

Выявлено несоблюдение законодательства РФ отделом военного комиссариата Пермского края по Свердловскому и Ленинскому районам Перми, сообщили «Звезде» в пресс-службе краевой прокуратуры.

В частности, в личных делах ряда призывников отсутствовали документы, наличие которых обязательно: справки с места жительства, работы, учебы, о семейном положении, об образовании. То есть, в случае, например, мобилизации именно этих молодых людей поставить под ружье было бы невозможно, поскольку в папках не хватает нужных бумажек.

Кроме того, неэффективной признана работа военкомата по привлечению к административной ответственности лиц, неисполняющих свои обязанности по воинскому учету. Напомним, подлежащие ему россияне должны сообщать в военкоматы о переменах в своем гражданском статусе: изменении места жительства, семейного положения, окончании вузов и так далее.

Пренебрегающих же данной обязанностью военный комиссариат должен наказывать в соответствиии с КоАП РФ: либо предупреждением, либо в случае злостного уклонения от воинского учета - штрафом. Но в отделе военного комиссариата Пермского края по Свердловскому и Ленинскому районам штрафы не накладывали даже при наличии к тому оснований.