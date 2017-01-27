В столкновении «десятки» и KIA погибли четверо взрослых и ребенок, еще пятеро ранены

ДТП, в котором погибли сразу пятеро человек, случилось в Пермском крае около 16:30 пятницы, 27 января 2017 года.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД, на 54 км трассы Нытва-Кудымкар в Карагайском районе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка KIA. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие причины трагедии.

По имеющейся информации, среди жертв, скончавшихся на месте, четверо взрослых и один ребенок. Еще четверо взрослых и несовершеннолетний госпитализированы.

Напомним, ранее стало известно, что аналогичное несчастье произошло 26 января в районе Очера. Там автомобиль Nissan под управлением 37-летнего мужчины на встречной полосе врезался в большегруз «Скания».

Трое в легковой машине скончались сразу, а позже в больнице, так и не придя в сознание, умерла женщина 1974 года рождения.

Фото «Живые Новости», ВКонтакте