Должностные лица «Пермгорэлектротранса» пойдут под суд

Спустя 14 месяцев после ЧП подведена финальная черта под расследованием уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на производстве, произошедшего в ноябре 2015 года в депо «Красный Октябрь» ПГЭТ.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время все материалы и утвержденное прокуратурой обвинительное заключение направлены в Дзержинский суд. К ответственности привлекаются начальник цеха по ремонту подвижного состава, мастер участка и инженер по охране труда и технике безопасности.

Как раз их упущения в работе, по мнению следствия, привели к несчастному случаю, повлекшему по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. А именно: слесаря-электрика, упавшего с трехметровой лестницы, эксплуатировать которую было нельзя ввиду ее неисправности.

Максимальная санкция по части 1 статьи 143 УК РФ - до года лишения свободы. Но есть также варианты со штрафом, обязательными, исправительными или принудительными работами и так далее. Руководивший в то время ПГЭТ депутат городской Думы Александр Филиппов по делу не привлекался.