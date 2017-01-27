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Пермская краевая газета

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Пятница 27 января 2017 года

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Молодой лихач из Перми погиб в Удмуртии в ДТП с КамАЗом

14:22  27.01.17 

Трагедия произошла в три часа дня 26 января на 136 км трассы Елабуга-Пермь в Малопургинском районе Удмуртии.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД удмуртского МВД, не имевший водительского удостоверения и неоднократно привлекавшийся к ответственности за управление машиной без прав 24-летний житель Перми на автомобиле ВАЗ выехал на встречную полосу. А в результате, легковая машина столкнулась с КамАЗом-мусоровозом и была смята в кусок железа.

Лихач из столицы Пермского края от травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте. Шофер большегруза не пострадал: многотонная машина, слетев с проезжей части, не перевернулась, а зарылась в снег.

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