Молодой лихач из Перми погиб в Удмуртии в ДТП с КамАЗом

Трагедия произошла в три часа дня 26 января на 136 км трассы Елабуга-Пермь в Малопургинском районе Удмуртии.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД удмуртского МВД, не имевший водительского удостоверения и неоднократно привлекавшийся к ответственности за управление машиной без прав 24-летний житель Перми на автомобиле ВАЗ выехал на встречную полосу. А в результате, легковая машина столкнулась с КамАЗом-мусоровозом и была смята в кусок железа.

Лихач из столицы Пермского края от травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте. Шофер большегруза не пострадал: многотонная машина, слетев с проезжей части, не перевернулась, а зарылась в снег.