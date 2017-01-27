На Гайве пассажир расстрелял такси

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Пятница 27 января 2017 года
Оштрафован по уголовному делу о хулиганстве 35-летний пермяк, в ноябре 2015 года применивший оружие при разборках с таксистом.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сообщение об инциденте на улице Репина, что в микрорайоне Гайва правобережной части Орджоникидзевского района, поступило в расположенный неподалеку территориальный отдел полиции №5 утром.
Было известно, что между пассажиром и шофером таксомотора произошел конфликт, но перебранкой дело не закончилось, и когда первый выбрался из салона, то достал пистолет и произвел несколько выстрелов по машине, повредив ее.
Дальше события развивались настолько быстро, что молодой человек не успел даже покинуть место совершения своего деяния, а дежурный наряд уже стоял рядом. Гражданин был препровожден в изолятор временного содержания, оружие изъято.
Оно оказалось травматическим, но по факту это ничего не меняло, поскольку подозревался парень не в угрозе убийством, а в хулиганстве с неправомерным применением оружия и порчей чужого имущества.
В результате, и суд счел преступление не слишком серьёзным, приговорив гайвинского стрелка к штрафу в 50 тысяч рублей.Читайте также >>>
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