На Гайве пассажир расстрелял такси

Оштрафован по уголовному делу о хулиганстве 35-летний пермяк, в ноябре 2015 года применивший оружие при разборках с таксистом.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сообщение об инциденте на улице Репина, что в микрорайоне Гайва правобережной части Орджоникидзевского района, поступило в расположенный неподалеку территориальный отдел полиции №5 утром.

Было известно, что между пассажиром и шофером таксомотора произошел конфликт, но перебранкой дело не закончилось, и когда первый выбрался из салона, то достал пистолет и произвел несколько выстрелов по машине, повредив ее.

Дальше события развивались настолько быстро, что молодой человек не успел даже покинуть место совершения своего деяния, а дежурный наряд уже стоял рядом. Гражданин был препровожден в изолятор временного содержания, оружие изъято.

Оно оказалось травматическим, но по факту это ничего не меняло, поскольку подозревался парень не в угрозе убийством, а в хулиганстве с неправомерным применением оружия и порчей чужого имущества.

В результате, и суд счел преступление не слишком серьёзным, приговорив гайвинского стрелка к штрафу в 50 тысяч рублей.