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Пермская краевая газета

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Пятница 27 января 2017 года

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Прикамские приставы посадили под арест 4 тысячи мишек, машек и машинок

11:39  27.01.17 Правопорядок

4349 наименований - в перечне имущества одной прикамской предпринимательницы, на которое сотрудники отдела судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам наложили арест в целях взыскания с нее долга в полтора миллиона рублей.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, женщина не отказывалась платить, но делала это нерегулярно и небольшими суммами, за полгода погасив лишь около 30 тысяч рублей. А имевшаяся у нее недвижимость была заложена в банк.

Но недвижимость эта - магазин «Игрушки», в помещениях которого приставы в ходе выездной проверки обнаружили объем товара примерно на 655 тысяч рублей. И сейчас все плюшевые мишки, куклы Маши и модели машинок заперты в 25 картонных коробок.

Арестованное имущество передано на ответственное хранение взыскателю долга и будет распродано для его погашения, если владелица игрушек не поспешит рассчитаться по исполнительному производству.

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