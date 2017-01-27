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Пермская краевая газета

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Пятница 27 января 2017 года

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Поток врачей вливается в село - не затопило бы

23:20  26.01.17 Здоровье

Правительство РФ выделило Прикамью деньги на реализацию программы «Земский доктор». Из федерального бюджета Пермский край получит 38,4 миллиона рублей, необходимые для реализации этой программы.

Еще 25,5 миллиона рублей на эти цели даст краевой бюджет. Планируется, что в глубинке края появятся еще 63 доктора.

В прошлом году благодаря этой программе 91 врач приехал работать в Октябрьский, Кунгурский, Пермский, Еловский, Чусовской, Александровский, Бардымский, Кудымкарский, Юсьвинский и другие районы.

Благодаря этому обеспеченность врачами жителей сёл и деревень, рабочих поселков и поселков городского типа за последние пять лет увеличилась на 19,7 процента. Всего за это время в программе приняли участие 500 специалистов, 95 процентов из которых, согласно опросам, планируют остаться в глубинке и после окончания срока договора.

Кроме того, в крае организован целевой набор студентов в Пермский медицинский университет с тем, чтобы после окончания вуза более 100 докторов-целевиков гарантированно трудоустроились в медицинские организации по всему Прикамью.

В настоящее время по целевой программе в медуниверситете уже обучаются 782 человека.

Анна КНЯЗЕВА

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