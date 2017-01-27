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Пермская краевая газета

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Осинские новоселья откладываются или Когда воз властных обещаний и ныне там

23:00  26.01.17 Скандалы

В Осе дети-сироты уже собирали чемоданы, потому в конце октября им пообещали вручить ключи от квартир в новых, построенных специально для них домах. Газета «Звезда» тоже сообщала об этом. Дома обещали сдать к Новому 2017 году. Но…

Увы, сейчас, потенциально счастливые и пока не новоселы - ребята по-прежнему сидят на чемоданах, потому что из-за серьёзных недоработок построенные в Осе дома так до сих пор и не приняты в эксплуатацию государственной комиссией.

Люди теряют надежду, потому что никто из представителей власти так и не может дать им внятный ответ: когда дома будут готовы принять своих жильцов?

Напомним, строительство сиротских домов (как называют их местные жители) началось в 2015 году и стало для жителей города большим сюрпризом. Фактически о новостройках, которые соберут под одной крышей повзрослевших детей-сирот, люди узнали в конце сентября прошлого года, когда о них заговорили во всех прикамских СМИ.

Тогда в Осу с визитом прибыл губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Он осмотрел несколько строящихся объектов, в том числе и четыре многоквартирных дома для детей-сирот. Была объявлена дата сдачи – март 2016 года. Но через пару месяцев будет уже март 2017-го, а воз и ныне там.

В настоящее время дети-сироты Осы, которым было обещано жилье, намерены провести пикет у городской администрации. В городе идет сбор подписей под обращением о разрешении этого пикета.

Мария КИРЬЯНОВА

Фото паблик «Спецжилфонд для детей-сирот в г. Оса», ВКонтакте

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