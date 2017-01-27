Образ Стефана Великопермского доставлен из Перми в Санкт-Петербург

Из Перми в Санкт-Петербург накануне 73-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда прибыла икона Стефана Великопермского.

По улицам Петербурга икона крестным ходом проследовала до храма Успения Пресвятой Богородицы, известного также как Блокадный храм. Здесь и состоялось торжественное богослужение.

Событие прокомментировал его инициатор – председатель Пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий Меньшиков:

– Это мероприятие служит примером духовно-нравственного единения регионов России, символом солидарности церкви и народа Ленинграда, пережившего блокаду.

Известно, что Прикамье в годы войны приютило 379 тысяч эвакуированных из блокадного города ленинградцев. Во время эвакуации в ожидании возвращения домой они молились о своих родных и о прекращении войны у образа Стефана Великопермского.

Ирина ГИЛЁВА, фото Санкт-Петербургской митрополии