Образ Стефана Великопермского доставлен из Перми в Санкт-Петербург

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Пятница 27 января 2017 года
Из Перми в Санкт-Петербург накануне 73-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда прибыла икона Стефана Великопермского.
По улицам Петербурга икона крестным ходом проследовала до храма Успения Пресвятой Богородицы, известного также как Блокадный храм. Здесь и состоялось торжественное богослужение.
Событие прокомментировал его инициатор – председатель Пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий Меньшиков:
– Это мероприятие служит примером духовно-нравственного единения регионов России, символом солидарности церкви и народа Ленинграда, пережившего блокаду.
Известно, что Прикамье в годы войны приютило 379 тысяч эвакуированных из блокадного города ленинградцев. Во время эвакуации в ожидании возвращения домой они молились о своих родных и о прекращении войны у образа Стефана Великопермского.
Ирина ГИЛЁВА, фото Санкт-Петербургской митрополииЧитайте также >>>
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