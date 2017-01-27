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Пермская краевая газета

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Пятница 27 января 2017 года

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За удовольствие обматерить гаишника медсестра заплатила 20 тысяч рублей

22:28  26.01.17 Их нравы

Под суд угодила медсестра коми-пермяцкого филиала одной российской офтальмологической сети. Представительница интеллигентной профессии, будучи слегка подшофе, позволила себе несколько неприличных реплик в адрес инспектора ГИБДД.

Как следует из материалов дела, слушавшегося 10 января 2017 года в Юсьвенском районе Коми округа, лейтенант полиции около трех часов ночи на 96 км трассы Кудымкар-Пожва остановил Nissan Sunny, у водителя которого не нашлось при себе автостраховки. Мужчины начали разбираться в сложившейся ситуации, но тут из машины выбрались на свежий воздух пассажиры, и он, вероятно, их опьянил.

Ну, или не воздух был виноват, а просто люди в «Ниссане» катили с алкогольной вечеринке уже нетрезвые, но одна из трех покинувших салон особ выразила недовольство тем, что сотрудник госавтоинспекции прервал их путь столь бесцеремонно - с помощью какой-то палки.

И речь свою гражданка при этом не фильтровала. Более того, «желая нарушить нормальную работу органов власти и подорвать их авторитет, публично в присутствии ... оскорбила ... устно высказав в его адрес нецензурные слова и выражения, явно не соответствующие общепринятым нормам поведения и грубо попирающие человеческое достоинство, унизив тем самым профессиональную честь и достоинство представителя власти».

На суде, впрочем, работница глазного филиала вела себя гораздо пристойнее, признала свою вину и попросила рассматривать дело в особом порядке, то есть, заранее отказалась от возможности апелляции, но получила шанс на более мягкое наказание. А поскольку лейтенант просил взыскать 20 тысяч рублей компенсации, то именно таким и было решение юсьвинской Фемиды.

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