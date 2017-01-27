Судили водителя Chery, по чьей вине один человек погиб, а второй был ранен

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Пятница 27 января 2017 года
Дело о ДТП, случившемся 1 октября 2016 года на 7 км Восточного обхода Перми в 10:40, слушалось в Орджоникидзевском районном суде Пермского края 22 декабря.
Согласно материалам уголовного процесса, мужчина, находившийся за рулем Chery A15, «проявил преступное легкомыслие и самонадеянность, грубо нарушил правила дорожного движения». Выразилось это в том, что автомобилист начал разворот на трассе, не обозначив свое намерение ни миганием левого поворотника, ни рукой, что допускается при неисправности фонарей.
В результате, в бок неожиданно перекрывшего часть дороги «Чери» на полной скорости врезался Hyunday Getz GL 1.4. Столкновение привело к гибели пассажира, ехавшего в машине виновника аварии: мужчина скончался от полученных травм на месте. Ранение получил и пассажир иномарки «Хёндай». К счастью, его здоровью был причинен лишь легкий ущерб.
Отрицать свою вину подсудимый не стал, сообщил о раскаянии, но попросил рассматривать дело в особом порядке - без исследования доказательств. Соответственно, и наказание ему было назначено с учетом удовлетворения этого ходатайства. Приговорили гражданина к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
Кроме того, в течении 24 месяцев ему запрещено управлять транспортными средствами.Читайте также >>>
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