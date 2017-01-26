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Пермская краевая газета

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Четверг 26 января 2017 года

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За продажу ядовитого пойла селянка заплатит 30 тысяч рублей в рассрочку

17:38  26.01.17 Ну и ну!

Жительница села Юрла, райцентра Коми округа Пермского края, 30 сентября 2016 года в 13:05 продала в своем доме покупателю за 50 рублей 215 миллилитров жидкости с содержанием этилового спирта 80 процентов, но заведомо ядовитого - внесенного постановлением правительства РФ в список ядовитых веществ.

Кроме того, гражданка не имела полномочий по продаже спиртосодержащих растворов - не было ни сертификата, ни лицензии на право реализации, равно как отсутствовали и документы на сам товар. И в Юрлинском суде 9 января 2017 года прозвучало, что дама желала наступления общественно-опасных последствий. 

Обвиняли женщину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 УК РФ, максимальная санкция по которой - три года лишения свободы. Но приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей - причем в рассрочку на 10 месяцев.

Фото lksmperm.ru

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