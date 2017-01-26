Жертвами воров с детской коляской стали несколько торговых сетей Перми

Целая банда преступников, использовавших в качестве средства преступления обычную детскую коляску, орудовала в Перми и за достаточно короткий срок обворовала магазины сразу нескольких торговых сетей, расположенных на территории столицы Пермского края.

Схема криминальных деяний всякий раз была одинакова: кто-то набирал будущую добычу в корзинку для товаров, женщина в это время ходила по залу с коляской, в которой якобы был ребенок, а встречались злоумышленники в местах, где покупателей в определенный момент было меньше всего. Например, в хлебных отделах.

И уже там все взятое со стеллажей и витрин перекладывалось внутрь коляски, после чего лже-мать покидала торговую точку как бы ни с чем. А потом персонал недосчитывался бутылок конька и водки, флаконов шампуни, бальзамов для бритья, комплектов постельного белья, банок консервой, упаковок колготок и так далее.

Как следует из материалов двух уголовных дел, рассматривавшихся 27 декабря 2016 года в Орджоникидзевском районном суде Перми, среди обворованных оказались такие ритейлы как «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Магнит», который преступники «чистили» от излишков чаще всего.

По данным «Звезды», приговоры пока вынесены лишь двоих подельникам: организатору преступной группы К. и его «боевой» подруге С. Мужчина отправился в колонию строгого режима на 3 года и 4 месяца, а дама наказана 3-летним условным сроком и штрафом в 20 тысяч рублей.