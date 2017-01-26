В хозяйстве депутата Заксобрания Бойченко потери - сгорела «Сетра» ПЦБК

В четверг, 26 января 2017 года, в Перми на левобережье Камы сгорел дотла автобус «Сетра», по предварительным данным перевозивший работников Пермского целлюлозно-бумажного комбината с Гайвы в микрорайон Бумажник Орджоникидзевского района.

До Голованово транспортное средство не доехало, не попало даже на Восточный обход, а вспыхнуло на улице Цимлянская в Левшино. К счастью, водитель вовремя заметил дым, выбивавшийся из кормовой части автобуса, и организовал эвакуацию людей из салона.

Напомним, компании, работающие на территории бумкомбината, аффилированы депутату Законодательного собрания края Александру Бойченко. Причина возгорания устанавливается, но вероятно произошло оно из-за неисправности электропроводки.