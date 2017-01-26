Пермские приставы гонялись за автобусом-призраком от Садового до Ремзавода

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Четверг 26 января 2017 года
Автобус нелегала, пиратствовавшего между Садовым и Ремзаводом, был арестован в Перми.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, суд запретил деятельность предпринимателя, незаконно перевозившего пассажиров по маршруту 98Т, а приставам предстояло воплотить этот вердикт в реальность.
Но отловить транспортное средство, как и встретиться с бизнесменом, сразу не получилось: оказалось, что по указанным в исполнительном документе двум адресам он не проживает. Пришлось звать на помощь департамент дорог и транспорта мэрии.
И уже при поддержке ДДТ нужный автобус удалось перехватить на остановке «Ипподром» в Индустриальном районе крайцентра. Увы, ехавшим в салоне пассажирам пришлось покинуть борт корсара и пересаживаться на легальные маршруты.
А арестованная машина отправилась в парк. И уже после этого нашел и владелец транспортного средства, сразу позвонивший и интересовавшийся, что ему теперь делать.Читайте также >>>
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