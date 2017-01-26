Будущее прикамского спорта: немного о юных спортсменах Пермского края

Эдуард ЖирновСреди обилия стартов мирового и европейского уровня немудрено выпустить из внимания соревнования рангом пониже, но, тем не менее, важные для спортивной жизни края. Ведь на них выступает и учится побеждать будущее прикамского спорта – молодые атлеты, которых мы, может быть, уже через несколько лет увидим по телевизору стоящими на пьедестале под гимн родной страны.

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ УНИВЕРСАЛ

На юношеском первенстве России по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле спортсмен из Березников Эдуард Жирнов выиграл золотую медаль в личных соревнованиях и стал бронзовым призером в эстафете.

Совершив далекий и технически грамотный прыжок на 90 метров, 16-летний воспитанник СДЮСШОР «Старт» сумел удержать преимущество в 10-километровой лыжной гонке по системе Гундерсена, опередив ближайших преследователей Дениса Агунова и Виталия Шаршавина из Московской области на 6 и 40 секунд.

Затем в составе сборной команды Пермского края Эдуард Жирнов принял участие в эстафете 4х5 км. И вновь подопечный тренера Виктора Колпакова был лучшим в прыжковой части состязаний, что позволило создать неплохой задел перед гонкой. В эстафете пермяки стали третьими, пропустив вперед двоеборцев из Подмосковья и лишь в финишном створе уступив «серебро» коллективу из Питера. Кроме Жирнова честь Прикамья в командных соревнованиях защищали пермяки Святогор Кульпин и Илья Козунин, а также Эрнест Надымов из Кудымкара.

Эдик Жирнов с 2012 года занимается двоеборьем. Его кумир – победитель Сочинской Олимпиады немецкий атлет Эрик Френцель, который за свою спортивную карьеру выиграл в северной комбинации, пожалуй, все, что только возможно, но не утративший мотивации после всех своих побед. Однако, Френцель далеко и также далеко – во всяком случае, пока –и Эдуарду до его достижений. На этот случай есть у Жирнова пример ближе и родней:

- Конечно, всегда болею за нашего прыгуна на лыжах с трамплина Евгения Климова, который начинал свою жизнь в большом спорте как двоеборец. Восхищаюсь его прыжками, радуюсь успехам нашего земляка. Думаю, у него есть чему поучиться. Уверен, что Евгений еще порадует нас большими победами.

Самое трудное для двоеборца – быть универсальным. Зачастую отличный прыгун бывает беспомощно слаб на лыжне, и наоборот, быстроногому лыжнику не хватает дистанции, чтобы отыграть у соперников фору, подаренную им короткими и неумелыми прыжками с трамплина. Думается, что тренеру как раз и удалось привить Эдуарду Жирнову те правильные качества, при которых хорошего прыгуна органично дополняет неплохой лыжник.

УСПЕХИ СТРЕЛЯЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ

Юные биатлонисты из Прикамья успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа в Ижевске. Мастер спорта Александр Бектуганов выиграл 7,5-километровую спринтерскую гонку, а Анастасия Погодина заняла второе место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Александр Бектуганов

Напомним, что первенство ПФО – рейтинговые соревнования с сильными участниками, являющиеся ступенькой отбора на пути к общероссийским стартам. Александр победил с довольно весомым преимуществом. Даже допустив одну осечку на первом огневом рубеже, он более чем на полминуты обошел на финише серебряного призера Александра Мяконького из Удмуртии.

Его товарищ по команде СДЮСШОР «Старт» Михаил Киселев попал в топ-10 с двумя промахами он занял 9 место, уступив победителю полторы минуты.

Александр Бектуганов, несмотря на молодость, уже довольно титулованный спортсмен, побеждавший и занимавший призовые места на многих состязаниях разного уровня. В прошлом году стреляющий лыжник из Чайковского стал мастером спорта.

Саша - из спортивной семьи, он с детских лет тренируется под руководством своего отца Владимира Александровича, которому помогает известный в биатлонном мире специалист Николай Владимирович Лобанов. За Александра Бектуганова всегда горячо болеет родной Чайковский, особенно – 7-я школа, где еще совсем недавно успешно учился спортсмен. Для совсем юных, делающих первые шаги в спорте парней и девчонок, он настоящий кумир.

В женской части соревнований пермячка Анастасия Погодина в упорной борьбе уступила лидерство Дарине Лукиной из Ижевска. Единственный промах на «лежке» не позволил Насте победить в гонке, однако и второе место обеспечило ей выполнение норматива кандидата в мастера.

В так называемую «цветочную церемонию награждения», то есть в шестерку лучших, попали еще две пермячки: Жанна Зинатуллина (тренер – Александр Павлович Непряхин) и Татьяна Зверева (тренеры – Ольга Юрьевна Печенкина и Николай Владимирович Лобанов).

Анастасия Погодина – воспитанница тренера со знаменитой биатлонной фамилией Татьяны Гербуловой. Кстати, незадолго до успеха своей подопечной, Татьяне Олеговне вместе с ее коллегой по тренерскому цеху из «Летающего лыжника» Галиной Куржановой была присвоена высшая профессиональная квалификация.

РУСАЛКА ИЗ ГУБАХИ

Юная пловчиха из Губахи Анна Чашникова дважды поднялась на вторую ступень пьедестала почета на крупном детском международном турнире по плаванию «Mad Wave Challenge 2017» в Санкт-Петербурге.

На 50-метровой дистанции вольным стилем Аня всего лишь 0,16 сотых секунды уступила победительнице – Елене Феденчишиной из Сыктывкара. На стометровке кролем Чашникова также стала второй, оставив позади себя 75 соперниц.

Более того, 11-летняя русалка из Губахи не затерялась и в заплыве на 50 метров баттерфляем, попав в десятку лучших с результатом 33,75 секунды. Примечательно, что награды Аня получила из рук легенды пермского плавания чемпиона мира и серебряного олимпийского призера Владимира Селькова.

Неплохо выступили и другие губахинцы. Богдан Камаев на 200-метровке брассом занял 14 место из 65 участников, Даша Янова стала 21-й на дистанции 50 метров вольным стилем, опередив многих более опытных спортсменок.

Все трое тренируются под руководством наставника из ДЮСШ г. Губаха Марины Ашугян.

«Мы уже в третий раз участвуем в подобных стартах, - рассказала Марина Дмитриевна. - В позапрошлом году мой воспитанник Дмитрий Дорожевец тоже взял золото на дистанции 200метров баттерфляем. Жаль, не можем ездить на соревнования чаще. Причина известная – недостаток средств. Но вот до Перми мы точно доберемся. В феврале в СК «Олимпия» пройдут отборочные старты на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин», и мы приедем на них только за победой».

Максим ШАРДАКОВ