Росгвардейцы задержали 25-летнюю подозреваемую в грабежах

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Четверг 26 января 2017 года
Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пермскому краю «по горячим следам» задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в ограблениях прохожих.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе силовой структуры, минувшей ночью сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Березниках, получили сообщение о грабеже по адресу: улица Березниковская, 75,- где у женщины вырвали сумку с документами и деньгами. Со слов потерпевшей, преступление совершила молодая особа женского пола.
Патрульные незамедлительно начали оперативно-розыскные мероприятия, провели осмотр окрестных улиц, дворов, парков. Через час поисков на улице Советский проспект и была задержана подозреваемая, которую в дальнейшем опознала потерпевшая. Для принятия процессуального решения подозреваемую доставили в Березниковский отдел полиции.Читайте также >>>
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