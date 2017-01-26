В воронке над Кунгурской пещерой ученые нашли коровьи головы

Православный праздник внезапно стал камнем преткновения для экологов и ученых в Кунгуре. Повод – традиционные купания в Кунгурской ледяной пещере 19 января.

Причина – уникальный рачок, обитающий в подземных озерах и названный в честь кунгуряка, впервые организовавшего экскурсионную деятельность в пещере более 100 лет назад, Александра Тимофеевича Хлебникова.

Традиции окунаться в подземных гротах уже несколько десятков лет. Какое-то время она была забыта, а в конце 90-х годов прошлого века успешно возродилась.

Люди, чтобы испытать на себе необыкновенные ощущения от окунания в крещенскую купель Кунгурской ледяной пещеры, едут туда из разных городов страны и мира. Кристально чистые озера (а таких в пещере порядка 70) остаются неизменно притягательными. В этот день в пещере проходят настоящая служба и обряд освящения подземных вод.

Крангоникс Хлебникова, обитающий в Кунгурской ледяной пещере, является эндемиком Пермского края (встречается только на этой территории). Он лишен глаз и невосприимчив к свету, плавает боком, обитает исключительно в холодных пещерных водах, а еще имеет один из самых тревожных индексов Красной книги – «находящийся под угрозой исчезновения».

Насколько влияют окунания около 100 человек в четыре пещерных озера на ареал обитания рачка – крангоникса Хлебникова? Что сделать, чтобы сохранить уникальный живой организм, занесенный в Красную книгу Пермского края?

Об этом корреспондент «Звезды» поговорила с Ольгой Кадебской, заведующей Кунгурской лабораторией-стационаром ГИ УрО РАН:

– Дважды в год, в меженный и паводковый периоды, мы проводим химические и бактериологические анализы воды – отклонений от норм нет. Поэтому совершенно неверно утверждать, что купание во время Крещения наносит какой-либо вред жизни рачков. Но было установлено, что изменения показателей загрязненности напрямую зависят от вод, поступающих весной во время паводка, и вод, привнесенных с поверхности Ледяной горы. Круглый год местные жители приезжают на Ледяную гору полюбоваться красивым видом на город, а взамен оставляют кучи бутылок, банок, пакетов... Въезд на автотранспорте на Ледяную гору запрещен, но несмотря на это, сейчас здесь накатано уже более 5 полевых дорог. Особенно много нарушителей фиксируется в майский (шашлычный) период. Сотрудникам пещеры приходится дежурить в пределах Ермакова городища, чтобы хоть как-то защитить редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ. Особенно большой вред для вод Кунгурской пещеры и ее подземных обитателей наносят несанкционированные свалки мусора на Ледяной горе. Нерадивые предприниматели, вывозя мусор со своего предприятия, сваливают его в ближайшие к дороге воронки, которые непосредственно связаны с пещерой. Во время интенсивных дождей в летнее и осеннее время через поноры и трещины загрязнения очень быстро поступают в озера пещеры. Однажды в одной из воронок мы обнаружили гниющие головы коров…

Дополнить картину происходящего мы попросили Екатерину Трофимову, консультанта по охране окружающей среды администрации Кунгурского района:

– Приезжая в Кунгур, чтобы покупаться в подземном озере Ледяной пещеры, мало кто задумывается о том, что она имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Это значит, что в ней действует особый режим использования. В пещерных озерах обитает рачок-бокоплав, крангоникс Хлебникова, занесённый в Красную книгу Пермского края. И купающиеся даже вопреки своей воле всё равно наносят урон хрупкому равновесию сложившейся экосистемы пещеры.

Рачки-бокоплавы относятся к древнейшим живым организмам нашей планеты. Когда-то они были широко распространены. Предки этой группы обитали в континентальных водоемах Северного полушария еще в мезозое и раннем кайнозое.

На сегодняшний момент такой рачок обнаружен всего в нескольких пещерах Кунгурского, Ординского и Суксунского районов Пермского края. Исследования показали: в Кунгурской пещере плотность популяции крангониксов низкая, а это значит, что нужно приложить все усилия для того, чтобы они продолжали здесь жить и их существованию ничто не угрожало.

И потому я убеждена, что крещенские купания благоразумнее проводить не в экзотической обстановке, а в традиционных оборудованных для этих целей купелях, где за процессом окунания в воду следят спасатели и врачи.

Таким образом, точка в споре о целесообразности крещенских купаний в Кунгурской ледяной пещере не поставлена. И мы ждем другие мнения на этот счет. Как от жителей Кунгура, так и от ученых, оберегающих существование реликтового рачка-бокоплава.

Елена КАДЕБСКАЯ

Фото temptator