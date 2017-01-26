Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 26 января 2017 года

встречай юбилей +100

В воронке над Кунгурской пещерой ученые нашли коровьи головы

23:29  25.01.17 Экология

Православный праздник внезапно стал камнем преткновения для экологов и ученых в Кунгуре. Повод – традиционные купания в Кунгурской ледяной пещере 19 января.

Причина – уникальный рачок, обитающий в подземных озерах и названный в честь кунгуряка, впервые организовавшего экскурсионную деятельность в пещере более 100 лет назад, Александра Тимофеевича Хлебникова.

Традиции окунаться в подземных гротах уже несколько десятков лет. Какое-то время она была забыта, а в конце 90-х годов прошлого века успешно возродилась.

Люди, чтобы испытать на себе необыкновенные ощущения от окунания в крещенскую купель Кунгурской ледяной пещеры, едут туда из разных городов страны и мира. Кристально чистые озера (а таких в пещере порядка 70) остаются неизменно притягательными. В этот день в пещере проходят настоящая служба и обряд освящения подземных вод.

Крангоникс Хлебникова, обитающий в Кунгурской ледяной пещере, является эндемиком Пермского края (встречается только на этой территории). Он лишен глаз и невосприимчив к свету, плавает боком, обитает исключительно в холодных пещерных водах, а еще имеет один из самых тревожных индексов Красной книги – «находящийся под угрозой исчезновения».

Насколько влияют окунания около 100 человек в четыре пещерных озера на ареал обитания рачка – крангоникса Хлебникова? Что сделать, чтобы сохранить уникальный живой организм, занесенный в Красную книгу Пермского края?

Об этом корреспондент «Звезды» поговорила с Ольгой Кадебской, заведующей Кунгурской лабораторией-стационаром ГИ УрО РАН:

– Дважды в год, в меженный и паводковый периоды, мы проводим химические и бактериологические анализы воды – отклонений от норм нет. Поэтому совершенно неверно утверждать, что купание во время Крещения наносит какой-либо вред жизни рачков. Но было установлено, что изменения показателей загрязненности напрямую зависят от вод, поступающих весной во время паводка, и вод, привнесенных с поверхности Ледяной горы. Круглый год местные жители приезжают на Ледяную гору полюбоваться красивым видом на город, а взамен оставляют кучи бутылок, банок, пакетов... Въезд на автотранспорте на Ледяную гору запрещен, но несмотря на это, сейчас здесь накатано уже более 5 полевых дорог. Особенно много нарушителей фиксируется в майский (шашлычный) период. Сотрудникам пещеры приходится дежурить в пределах Ермакова городища, чтобы хоть как-то защитить редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ. Особенно большой вред для вод Кунгурской пещеры и ее подземных обитателей наносят несанкционированные свалки мусора на Ледяной горе. Нерадивые предприниматели, вывозя мусор со своего предприятия, сваливают его в ближайшие к дороге воронки, которые непосредственно связаны с пещерой. Во время интенсивных дождей в летнее и осеннее время через поноры и трещины загрязнения очень быстро поступают в озера пещеры. Однажды в одной из воронок мы обнаружили гниющие головы коров…

Дополнить картину происходящего мы попросили Екатерину Трофимову, консультанта по охране окружающей среды администрации Кунгурского района:

– Приезжая в Кунгур, чтобы покупаться в подземном озере Ледяной пещеры, мало кто задумывается о том, что она имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Это значит, что в ней действует особый режим использования. В пещерных озерах обитает рачок-бокоплав, крангоникс Хлебникова, занесённый в Красную книгу Пермского края. И купающиеся даже вопреки своей воле всё равно наносят урон хрупкому равновесию сложившейся экосистемы пещеры.

Рачки-бокоплавы относятся к древнейшим живым организмам нашей планеты. Когда-то они были широко распространены. Предки этой группы обитали в континентальных водоемах Северного полушария еще в мезозое и раннем кайнозое.

На сегодняшний момент такой рачок обнаружен всего в нескольких пещерах Кунгурского, Ординского и Суксунского районов Пермского края. Исследования показали: в Кунгурской пещере плотность популяции крангониксов низкая, а это значит, что нужно приложить все усилия для того, чтобы они продолжали здесь жить и их существованию ничто не угрожало.

И потому я убеждена, что крещенские купания благоразумнее проводить не в экзотической обстановке, а в традиционных оборудованных для этих целей купелях, где за процессом окунания в воду следят спасатели и врачи.

Таким образом, точка в споре о целесообразности крещенских купаний в Кунгурской ледяной пещере не поставлена. И мы ждем другие мнения на этот счет. Как от жителей Кунгура, так и от ученых, оберегающих существование реликтового рачка-бокоплава.

Елена КАДЕБСКАЯ

Фото temptatorЧитайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация