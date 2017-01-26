Памятник кардиохирургу Суханову откроют в Перми 3 февраля

Памятник выдающемуся пермскому кардиохирургу установят у главного входа в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова. Открытие приурочено ко дню рождения Сергея Суханова, которому 2 февраля исполнилось бы 64 года.

Автор памятника – пермский скульптор Алексей Матвеев, создавший образ Александра Попова на улице Ленина и бюст Петру Чайковскому, установленный в фойе Пермского театра оперы и балета.

Памятник Сергею Суханову выполнен из бронзы, а постамент – из зеленого камня. Создан он по фотографиям и видео. Лично скульптор Сергея Германовича не знал, поэтому приглашал в мастерскую его друзей, знакомых и коллег. Они и давали ценные рекомендации.

Сергей Суханов был одним из инициаторов создания в Перми Института сердца в середине девяностых. А после его же усилиями в Пермском крае был построен Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, названный сейчас «Город сердца» и носящий его имя.

Сергей Германович руководил этим учреждением с 2011 года. Он был одним из самых оперирующих кардиохирургов в России. 18 с лишним тысяч операций на открытом сердце на его счету, а за всю хирургическую жизнь он сделал более 30 тысяч.

Открытие памятника состоится 3 февраля в 13.00 по адресу: улица Маршала Жукова, 35.

Наталья КЛЕМЕНКО