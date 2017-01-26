Банкротство в Лысьве не состоялось

В понедельник Пермский арбитражный суд постановил оставить без рассмотрения заявление о признании банкротом ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика», поскольку истец Константин Лешуков не предоставил все необходимые документы, подтверждающие размер задолженности, с указанием её точной суммы и решений предыдущих судов.

Напомним, что ЛЧПФ сегодня находится в сложном финансовом положении, имея в том числе значительную задолженность по зарплате, которая превышает 7 миллионов рублей, и большие долги за отопление.

В связи с этим весной 2016 года в Лысьве даже было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 (невыплата зарплаты свыше двух месяцев). А 21 декабря, как мы уже сообщали, на фабрике произошла стихийная однодневная забастовка, после которой была выплачена задолженность по зарплате за август.

Истец Константин Лешуков, который 18 января обратился в арбитражный суд с заявлением против ЛЧПФ, является бывшим генеральным директором Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики. Однако в 2014 году произошла смена собственника: держатель акций ООО «ЛЭНД девелопмент» продал их четырём другим фирмам.

Между тем в своём решении Пермский арбитражный суд отметил, что заявитель Константин Лешуков в срок до 23 февраля может исправить формальные недостатки своего иска, подав новое заявление с приложением всех необходимых документов, чтобы возобновить слушание дела о банкротстве Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики.

Юрий СОФОНОВ