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Пермская краевая газета

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Кому - гербарий, кому - до трех лет лишения свободы

22:36  25.01.17 Правопорядок

В суд Краснокамска направлено дело подростка, который собрал гербарий наркосодержащих растений.

История началась еще в прошлом году. 17-летний подросток из Краснокамского района Пермского края собрал и высушил растения, содержащие наркотическое средство, а 10 октября решил опробовать их дурманящие качества. И уехал на машине брата подальше от глаз взрослых.

На машину с юным водителем обратили внимание сотрудники полиции. Остановили, провели осмотр авто и обнаружили странный гербарий. При осмотре квартиры были найдены остатки «дурман-травы». За решетку парня по малолетству не отправили, но в том же месяце его задержали снова – опять на машине брата. Было подозрение, что он пьян, но юноша отказался проходить медицинское обследование.

В результате, было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Анастасия ФАДЕЕВА

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