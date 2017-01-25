Житель Кудымкара избил мать кочергой и кастрюлей, суп из которой вылил ей на голову

Обвинявшийся в истязании беспомощной родной матери житель Кудымкара остался на свободе - судья наказала изувера условным сроком в один год. Мало того, судебные издержки в размере около двух тысяч рублей отнесены приговором на счет бюджета, то есть, налогоплательщиков.

Как следует из материалов уголовного процесса, великовозрастное чадо, ранее не сидевшее и даже отслужившее в армии, прежде уже поколачивало родившую его женщину. Та постоять за себя не могла из-за преклонного возраста, да и заявление о побоях писать ей было стыдно.

Но два последних семейных инцидента скрыть от соседей не удалось. В первый раз пьяный сынуля расправился с матерью при помощи металлической кочерги, которой нанес удары в живот, его выносивший, и по бедру. А потом парню не понравился суп, и он вылил варево ей на голову.

Причем этим не ограничился, использовав кастрюлю в качестве оружия, которым наносил удары по маминой голове. Женщина пыталась закрыться от них правой рукой, но едва не получила перелом костей кисти. И все-таки на суде она снова простила, мол, он же пьяный был.

Хотя потерпевшую можно понять: какой ни есть, а все же сын. Но зачем судья приговорила к уничтожению кочергу и кастрюлю, признанные орудиями преступления? Теперь несчастной новые покупать?