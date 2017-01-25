Избил человека, бросил его умирать и недоволен, что дали 8 лет строгого режима

Жалоба жителя поселка Яйва Александровского района, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с последующей смертью потерпевшего, рассматривалась в декабре Пермским краевым судом. Гражданин был недоволен суровостью наказания - 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как следует из опубликованных материалов дела, 14 марта мужчина избил собутыльника руками и ногами, а когда понял, что тот находится при смерти, покинул и квартиру, и поселок, и район, перебравшись на другой конец Прикамья - в Частые. Более того, на новом месте преступник сжег некоторые свои вещи и обувь, которые носил в Яйве.

В качестве доводов необходимости смягчения приговора осужденный и его адвокат называли отсутствие сопротивления при задержании, явку с повинной, раскаяние, неудовлетворительное состояние здоровья и даже наличие больной тети. Но апелляционная инстанция оставила приговор Александровского суда в силе.