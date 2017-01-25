Изъято более 40 кило взрывчатки и 20 взрывных устройств

Пермский ОМОН отметил свое 28-летие. С этой датой сотрудников спецподразделения поздравил врио начальника управления Росгвардии по Пермскому краю полковник Руслан Мулуахматов, замещающий находящегося в отпуске полковника Бориса Бородавина.

«В любых обстоятельствах спецподразделения Росгвардии по Пермскому краю готовы выполнить поставленные перед ними задачи. Пермский ОМОН – не исключение. Девиз отряда «Мужество. Честь. Достоинство» в полной мере отражает характер отряда. Желаю коллективу успехов в деле служения Родине», — сказал Руслан Мулуахматов.

В торжественной обстановке, наиболее отличившиеся при выполнении служебно-боевых задач, бойцы отряда были награждены в этот день грамотами и ценными подарками.

Отряд мобильный особого назначения управления Росгвардии по Пермскому краю входит в число первых 23 ОМОНов Советского Союза, сформированных в 1988 году. У подразделения славные традиции. За годы своего существования 447 сотрудников награждены государственными наградами.

Неоднократно бойцы выполняли задачи по борьбе с преступностью и терроризмом и за пределами края – в Северо-Кавказском регионе. И сейчас в составе национальной гвардии России бойцы ОМОНа продолжают выполнять задачи, ставящиеся в рамках проведения оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий.

Только за IV квартал 2016 года сотрудники пермского ОМОНа на территории города Перми и Пермского края 51 раз привлекались для выполнения служебно-боевых задач. Задержаны по подозрению в совершении различных преступлений 22 человека, изъято 6 единиц оружия, 197 боеприпасов, более 40 кг взрывчатки и 20 взрывных устройств.