550 детей ранены на дорогах Прикамья в 2016 году - 14 погибли

3854 ДТП случились на трассах Прикамья в минувшем 2016 году. Об этом рассказал 25 января на большой пресс-конференции начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев. При этом в дорожных авариях погибли 336 человек и 4922 ранены.

По всем этим цифрам, в сравнении с предыдущим периодом, имеется определенное снижение, в частности, по смертности в авариях на пятую часть - 20,2%, но, по словам генерала, цифры - не главное. Тем не менее, некоторые из них говорят о многом. Так, в 320 пьяных ДТП погибли 81 человек, а ранены 435.

С участием несовершеннолетних произошло 504 дорожных аварий, ранения в них получили 550 детей, 14 - погибли. Плохие дороги стали причинами ДТП в 2259 случаях - при этом травмированы 2950 участников движения, скончались от ранений 197. Наконец, в 479 авариях были виноваты пешеходы