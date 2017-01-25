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Пермская краевая газета

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550 детей ранены на дорогах Прикамья в 2016 году - 14 погибли

11:26  25.01.17 Правопорядок

3854 ДТП случились на трассах Прикамья в минувшем 2016 году. Об этом рассказал 25 января на большой пресс-конференции начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев. При этом в дорожных авариях погибли 336 человек и 4922 ранены.

По всем этим цифрам, в сравнении с предыдущим периодом, имеется определенное снижение, в частности, по смертности в авариях на пятую часть - 20,2%, но, по словам генерала, цифры - не главное. Тем не менее, некоторые из них говорят о многом. Так, в 320 пьяных ДТП погибли 81 человек, а ранены 435.

С участием несовершеннолетних произошло 504 дорожных аварий, ранения в них получили 550 детей, 14 - погибли. Плохие дороги стали причинами ДТП в 2259 случаях - при этом травмированы 2950 участников движения, скончались от ранений 197. Наконец, в 479 авариях были виноваты пешеходы

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