На Ставрополье в столкновении двух «Лад» погибла пермская пенсионерка

О гибели на юге России пенсионерки из Пермского края сообщает отдел пропаганды УГИБДД ставропольского ГУ МВД РФ.

По данным пресс-службы, трагедия произошла 20 января около 09:30 на 304 км трассы Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минводы. Мужчина, управлявший автомобилем «Лада-Калина», на небезопасной скорости не справился с рулем и допустил выезд машины на чужую полосу.

А там в этот момент двигалась навстречу другая «Лада» - ВАЗ-21102. Избежать столкновения было невозможно, и в результате удара тяжелые ранения получили оба водителя и два пассажира «Калины». Одна из них, 68-летняя пермячка, скончалась в больнице.