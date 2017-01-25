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Пермская краевая газета

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Среда 25 января 2017 года

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На Ставрополье в столкновении двух «Лад» погибла пермская пенсионерка

09:05  25.01.17 ДТП

О гибели на юге России пенсионерки из Пермского края сообщает отдел пропаганды УГИБДД ставропольского ГУ МВД РФ.

По данным пресс-службы, трагедия произошла 20 января около 09:30 на 304 км трассы Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минводы. Мужчина, управлявший автомобилем «Лада-Калина», на небезопасной скорости не справился с рулем и допустил выезд машины на чужую полосу.

А там в этот момент двигалась навстречу другая «Лада» - ВАЗ-21102. Избежать столкновения было невозможно, и в результате удара тяжелые ранения получили оба водителя и два пассажира «Калины». Одна из них, 68-летняя пермячка, скончалась в больнице.

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