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Пермская краевая газета

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Среда 25 января 2017 года

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Прокуратура приглашает наказать нерадивых снегоуборщиков

23:07  24.01.17 Правопорядок

Привлечь население к выявлению нарушений в сфере уборки и вывоза снега с территории города Перми решила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура.

Для этого с 23 января и до 31 марта 2017 года открыта «горячая линия» для фиксирования фактов складирования в городе снега и снежно-ледовых образований вне специально организованных снегосвалок. Очистим Пермь от недобросовестных подрядчиков!

Обращения и звонки неравнодушных граждан принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефонам в краевом центре 236-18-46, 236-10-48. По каждому факту в прокуратуре обещают проверку - при наличии к тому оснований.

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