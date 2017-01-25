Прокуратура приглашает наказать нерадивых снегоуборщиков

Привлечь население к выявлению нарушений в сфере уборки и вывоза снега с территории города Перми решила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура.

Для этого с 23 января и до 31 марта 2017 года открыта «горячая линия» для фиксирования фактов складирования в городе снега и снежно-ледовых образований вне специально организованных снегосвалок. Очистим Пермь от недобросовестных подрядчиков!

Обращения и звонки неравнодушных граждан принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефонам в краевом центре 236-18-46, 236-10-48. По каждому факту в прокуратуре обещают проверку - при наличии к тому оснований.