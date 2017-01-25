Таможня дает отбой: в Чусовом границу РФ закроют 20 апреля

Гифка по случаю...
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Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Среда 25 января 2017 года
Без комментариев.
ФТС России.
Приказ от 29 декабря 2016 N 2453.
О ликвидации Чусовского таможенного поста Пермской таможни... приказываю:
1. Ликвидировать с 20 апреля 2017 года Чусовской таможенный пост Пермской таможни.
2. Аннулировать с 20 апреля 2017 года код Чусовского таможенного поста Пермской таможни - 10411030.
...
4. Приволжскому таможенному управлению (С.В. Рыбкин) обеспечить:
...
4) представление до 5 апреля 2017 года в Центральное информационнотехническое таможенное управление информации о таможенных органах, которые будут осуществлять завершение таможенных операций и проведение последующей корректировки таможенных документов, принятых к оформлению ликвидируемым Чусовским таможенным постом Пермской таможни, и которые не будут оформлены в соответствии с заявленными таможенными процедурами до 20 апреля 2017 года.
...
Руководитель
В.И. Булавин
Собственно, решение о ликвидации Чусовского таможенного поста было принято еще в декабре 2015 года.
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