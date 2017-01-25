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Пермская краевая газета

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Среда 25 января 2017 года

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Таможня дает отбой: в Чусовом границу РФ закроют 20 апреля

22:09  24.01.17 Тенденция

Без комментариев.

ФТС России.
Приказ от 29 декабря 2016 N 2453.
О ликвидации Чусовского таможенного поста Пермской таможни... приказываю:
1. Ликвидировать с 20 апреля 2017 года Чусовской таможенный пост Пермской таможни.
2. Аннулировать с 20 апреля 2017 года код Чусовского таможенного поста Пермской таможни - 10411030.
...
4. Приволжскому таможенному управлению (С.В. Рыбкин) обеспечить:
...
4) представление до 5 апреля 2017 года в Центральное информационнотехническое таможенное управление информации о таможенных органах, которые будут осуществлять завершение таможенных операций и проведение последующей корректировки таможенных документов, принятых к оформлению ликвидируемым Чусовским таможенным постом Пермской таможни, и которые не будут оформлены в соответствии с заявленными таможенными процедурами до 20 апреля 2017 года.
...
Руководитель
В.И. Булавин

Собственно, решение о ликвидации Чусовского таможенного поста было принято еще в декабре 2015 года.

Организационно-структурной комиссией ФТС России 1 декабря 2015 года признано целесообразным ликвидировать Онежский таможенный пост Архангельской таможни, Воркутинский, Жешартский, Ухтинский, Чудовский, Эжвинский таможенные посты, Новгородский таможенный пост (центр электронного декларирования), таможенный пост Автомобильный завод Санкт-Петербургской таможни, Междуреченский, Прокопьевский, Беловский и Ленинск-Кузнецкий таможенные посты Кемеровской таможни, Северобайкальский таможенный пост Бурятской таможни, Брянский таможенный пост (центр электронного декларирования) Брянской таможни, Алапаевский таможенный пост и таможенный пост Нижнетагильский металлургический комбинат Екатеринбургской таможни, Ишимский таможенный пост Тюменской таможни, Когалымский, Нефтеюганский и Няганьский таможенные посты Ханты-Мансийской таможни, Восточный, Златоустовский, Курганский железнодорожный, Половинский, Саткинский, Шадринский таможенные посты Челябинской таможни и Чусовский таможенный пост Пермской таможни.

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