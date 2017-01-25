Таможня дает отбой: в Чусовом границу РФ закроют 20 апреля

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ФТС России.

Приказ от 29 декабря 2016 N 2453.

О ликвидации Чусовского таможенного поста Пермской таможни... приказываю:

1. Ликвидировать с 20 апреля 2017 года Чусовской таможенный пост Пермской таможни.

2. Аннулировать с 20 апреля 2017 года код Чусовского таможенного поста Пермской таможни - 10411030.

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4. Приволжскому таможенному управлению (С.В. Рыбкин) обеспечить:

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4) представление до 5 апреля 2017 года в Центральное информационнотехническое таможенное управление информации о таможенных органах, которые будут осуществлять завершение таможенных операций и проведение последующей корректировки таможенных документов, принятых к оформлению ликвидируемым Чусовским таможенным постом Пермской таможни, и которые не будут оформлены в соответствии с заявленными таможенными процедурами до 20 апреля 2017 года.

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Руководитель

В.И. Булавин