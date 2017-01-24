«Звезда» предупреждала - палёный аукцион: кто не услышал - сам виноват

Пермское УФАС России завершило внеплановую проверку закупки на поставку легкового автомобиля для нужд администрации Очерского и Уинского муниципальных районов. Установлено, что автомобили приобретены незаконно.

Под условия технического задания в обоих случаях подходил автомобиль единственной марки, а именно Toyota Camry. При этом возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, полностью исключалась.

Антимонопольная служба также установила, что заказчики формировали начальную цену контракта на основании исключительно ценовых предложений поставщиков автомобиля Toyota Camry. На аукцион поступила только одна заявка, в которой к поставке был предложен автомобиль Toyota Camry.

Поскольку контракт на поставку автомобиля уже заключен, Пермское УФАС России не выдало предписание об отмене аукциона. Однако должностные лица администрации, виновные в нарушении законодательства, будут привлечены к административной ответственности в размере одного процента начальной цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей.

В первом случае аукцион на поставку автомобиля был объявлен 18 ноября 2016 года. Заказчик – администрация Очерского муниципального района Пермского края. Максимальная стоимость контракта составила 1 миллион 500 тысяч рублей.

Во втором случае аукцион на поставку автомобиля был объявлен 25 ноября 2016 года. Заказчик – администрация Уинского муниципального района Пермского края. Максимальная стоимость контракта составила 1 миллион 700 тысяч рублей.

И в том, и в другом случае на аукцион поступила одна заявка - от ООО «Терра-Моторс». С этой организацией и были заключены контракты. Остается добавить, что сайт «Звезды» сообщал об этих тендерах задолго до торгов.

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