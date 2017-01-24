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Пермская краевая газета

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Майская чума свиней - из-за проблем свинокомплекса их поголовье уменьшилось

20:31  24.01.17 Бизнес

По данным Пермьстата, в 2016 году увеличилась численность птицы (на 5,3 процента) и коров (на 2,4 процента). При этом значительно сократилось поголовье свиней (на 30,4 процента), что связано с проблемами на одном из крупнейших в стране свинокомплексов в поселке Майский.

Объемы произведенного на убой скота и птицы (в живом весе) по сравнению с прошлым годом снизились на 4,6 процента и составили 84,9 тысячи тонн. При этом доля реализованного в 2016 году мяса крупного рогатого скота составила 20,2 процента, доля свинины – 25,4 процента, доля мяса птицы – 54,3 процента.

Валовый надой молока в сельхозорганизациях края немного увеличился и составил 375,6 тысячи тонн (прирост к 2015 году – 1,6 процента). А яиц произвели на 7,1 процента больше, что составляет 1106,3 миллиона штук.

От одной коровы в агропредприятиях (кроме субъектов малого бизнеса) надоено в среднем 5627 килограммов молока, что на 15 килограммов больше показателя 2015 года. Средняя яйценоскость кур также увеличилась на 11 штук и составила 324 штуки от одной куры-несушки.

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