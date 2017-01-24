Прибор, который сэкономит тебе деньги и разорит коммунальщиков

Ученые Пермского госуниверситета разработали регулятор для систем водяного отопления, который подстраивается под температурные параметры дома и позволяет сэкономить до 30 процентов стоимости тепловой энергии.

Это обеспечивает комфортные условия для жителей домов и позволяет им экономить на услугах ЖКХ.

Во многих жилых домах существует проблема неправильного распределения отопления. Из-за этого одна часть людей живет в плохо отапливаемых помещениях, а другая вынуждена страдать из-за жары.

– Мы создали прибор, который самостоятельно измеряет значения температур и других тепловых параметров в подающем и обратном трубопроводах, – говорит доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций физического факультета ПГНИУ, и. о. директора и главный конструктор особого конструкторского бюро «Маяк» Александр Ощепков, – а также температуру снаружи дома, чтобы выявить недостаток или переизбыток отопления и автоматически его отрегулировать. Теплоэнергорегулятор также регистрирует и сохраняет эти данные. Величины температур внутри трубы он считывает с помощью цифровых датчиков – в диапазоне от минус 55 до плюс 125 градусов Цельсия – и подает команды на исполнительное устройство.

В случае если подача тепловой энергии или напор горячей воды по каким-то причинам уменьшены или увеличены, прибор самостоятельно может отрегулировать напор до нормы, управляя насосами в здании. Оптимизация температурного режима позволяет сэкономить до трети теплоэнергии и, соответственно, уменьшить счет на оплату коммунальных услуг.

Наибольшая экономия происходит в том случае, если дом переходит с режима оплаты по нормативу на оплату по приборам учета с использованием теплоэнергорегулятора. Программное обеспечение прибора позволяет отслеживать режимы отопления по времени суток, дням недели, в зависимости от температуры наружного воздуха, а также решать другие задачи.

Стоимость установки общедомового прибора с учетом цены датчиков, исполнительных устройств и работ составляет около 100 тысяч

рублей, но, по словам ученых, он окупается уже в первые месяцы использования.

Ограничений по установке нет. Сейчас разработчики уже выпускают аппараты по индивидуальным заказам.

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