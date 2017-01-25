Прожиточный минимум в Прикамье максимумом не стал

Правительство края установило величину прожиточного минимума в Пермском крае в IV квартале 2016 года. Величина прожиточного минимума на душу населения определена в 9594 рубля, для трудоспособного населения – 10 251 рубль, для пенсионеров – 7857 рублей, для детей – 9754 рубля в месяц.

Исполнительным органам государственной власти края и органам местного самоуправления предписано использовать величину прожиточного минимума как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения в первом квартале 2017 года.

Стоит отметить, что величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года не отличается от соответствующей величины за III квартал 2016 года.

Напомним, прожиточный минимум Пермского края представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально постановлением правительства данного региона РФ. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

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