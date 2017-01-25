Уральские клещи оказались морозоустойчивыми и уже выходят на охоту

Случай, достойный какой-нибудь книги рекордов и уж точно всяческого внимания со стороны пермских любителей зимней охоты и рыбалки, произошел намедни за Хребтом.

Как рассказали «Звезде» в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, там зафиксирован первый в году случай присасывания иксодового клеща к телу человека. В прежние годы членистоногие вампиры начинали просыпаться не раньше февраля-марта, а для января это событие из ряда вон.

Укусил клещ женщину - в поселке Совхозный Чкаловского района столицы Восточного Урала. По всей видимости, сначала кровососа где-то подцепила ее собака. К слову, ни клещевого энцефалита, ни болезни Лайма специалисты у паукообразного не обнаружили. Но вряд ли вся зараза вымерзла за аномальные холода.

Скорее всего, даме просто повезло. Хотя на всякий случай врачи дозу иммуноглобулина укушенной все же вкололи.