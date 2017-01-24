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Пермская краевая газета

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Водитель RAV-4, испугавший маленькую девочку, был избит ее отцом и лишился двух зубов

12:42  24.01.17 Ну и ну!

Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью слушалось 26 декабря 2016 года в одном из судебных участков Мотовилихинского района столицы Пермского края.

Как следует из материалов уголовного процесса, вечером мужчина гулял со своим ребенком во дворе на детской площадке, и его малолетняя дочка каталась на велосипеде. Но неожиданно на территорию на большой скорости въехала дорогая иномарка Toyota RAV-4, отчего девочка испугалась и упала с двухколесного «коня» в кусты.

Увидев это, ее отец посоветовал пилоту «Тойоты» ездить помедленнее, поскольку тут дети играют, но в ответ услышал достаточно грубую фразу, из-за чего между оппонентами завязалась перебранка. Но затем молодой человек отъехал, высадил у первого подъезда пассажирку и пешком вернулся, держа в руке продолговатый предмет малинового цвета.

Оказалось, это был фонарь в алюминиевом корпусе, и когда между спорщиками завязалась драка, осветительный прибор был использован в качестве металлической дубинки. Причем первоначально ею бил владелец, но потом папа девочки данную вещь отобрал и теперь уже сам наносил противнику удары.

Затем в побоище вмешались свидетели и разняли его участников. Но гражданин, защищавший право на безопасный двор, успел причинить лихачу некоторые повреждения организма. В частности, выбил неприятелю зубной керамический протез, сломав корни двух коренных зубов, и продырявил нижнюю губу.

Странно или нет, но наказание за этот инцидент получил лишь отец, вступившийся за дочь. Ранее не судимый, дравшийся по благородному поводу, но, увы, на момент столкновения находившийся в состоянии легкого опьянения. Мужчина приговорен к 200 часам обязательных работ.

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